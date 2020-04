HSBC senkt Ziel für Freenet auf 20 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Freenet von 21 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Auswirkungen der Corona-Krise dürfen für den Kommunikationsdienstleisters im ersten Quartal begrenzt sein, schrieb Analyst Christian Fangmann in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Mobilfunkgeschäft dürfte im zweiten Quartal jedoch in begrenztem Ausmaß betroffen sein. Die Zielspanne für operativen Gewinn und Free Cash Flow sei aber noch erreichbar./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2020 / 01:17 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.