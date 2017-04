HSBC senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 18,80 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 19,00 auf 18,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Telekom investiere vernünftig und keineswegs zu wenig in Technik und Infrastruktur in Deutschland, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Mittwoch. Zudem profitierten die Bonner von einer soliden Geschäftsdynamik der Mobilfunktochter T-Mobile US./edh/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.