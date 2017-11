HSBC senkt Norma Group auf 'Hold' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Norma Group nach dem jüngsten Kursanstieg von "Buy" auf "Hold" abgestuft.HSBC-Analyst Jörg-Andre Finke erhöhte in der am Montag vorliegenden Studie zudem das Kursziel von 59 auf 60 Euro. Der Experte hatte das Papier im November 2016 bei einem Kursniveau von rund 39 Euro zum Kauf empfohlen. Seitdem legte das Papier fast 44 Prozent zu. Alleine in diesem Jahr belaufen sich die Kursgewinne auf 38 Prozent. Die Aktie entwickelte sich damit deutlich besser als der ebenfalls stark gestiegene MDax. Anfang November hatte die im Frühjahr 2011 an die Börse gebrachte Norma-Aktie zudem mit 63,79 Euro zudem ein Rekordhoch erreicht - seitdem ging es allerdings etwas nach unten./zb/mis Datum der Analyse: 20.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.