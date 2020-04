HSBC senkt Deutsche Wohnen auf 'Reduce' - Ziel 30 Euro

Finanztrends Video zu Deutsche Wohnen SE



LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Wohnen von "Hold" auf "Reduce" abgestuft und das Kursziel von 39 auf 30 Euro gesenkt.Trotz der vergleichsweise stabilen sozialen Rahmenbedingungen in Deutschland sei der Wohnimmobiliensektor nicht immun gegen die Auswirkungen der Corona-Krise, schrieb Analyst Thomas Martin in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Wegen der Aussetzung von Mieterhöhungen für dieses Jahr als Zeichen der Solidarität habe er seine Schätzungen für 2020 und 2021 um zwei bis zehn Prozent gesenkt. Deutsche Wohnen stufte er auch wegen des Berliner Mietendeckels ab./mf/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.04.2020 / 21:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.