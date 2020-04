HSBC senkt Credit Suisse auf 'Hold' - Ziel von 16 auf 9 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Credit Suisse von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 16 auf 9 Franken fast halbiert.Die Schweizer Bank habe in den vergangenen Jahren zwar in puncto Profitabilität erhebliche Fortschritte gemacht und sei dabei in der Vermögensverwaltung stark gewachsen, schrieb Analyst Piers Brown in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Allerdings eigne sich das Geschäftsmodell wohl eher für einen Bullen- als für einen Bärenmarkt und der Wettbewerber UBS sei defensiver ausgerichtet. Brown passte seine Schätzungen wegen der erhöhten Risiken nach unten an./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2020 / 16:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2020 / 00:30 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.