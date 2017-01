HSBC nimmt Vossloh mit 'Hold' wieder auf - Ziel 59 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vossloh":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat Vossloh mit "Hold" und einem Kursziel von 59 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Die Restrukturierung des Verkehrstechnikkonzerns gehe nun in das dritte und letzte Jahr, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Er verwies auf den erfolgreichen Zukauf des US-Unternehmens Rocla Concrete Tie und den Verkauf des Geschäftsfelds Electrical Systems an Knorr-Bremse. Im Zuge der Wiederaufnahme der Aktien-Bewertung habe er nun seine Schätzungen überarbeitet, was zu dem neuen Kursziel geführt habe, nach zuvor 58 Euro. Die Struktur des Unternehmens sei aber immer noch zu komplex in Anbetracht der Unternehmensgröße./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.