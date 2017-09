HSBC nimmt Santander mit 'Hold' wieder auf - Ziel 6,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Banco Santander":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Santander mit "Hold" und einem Kursziel von 6,10 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Analyst Iason Kepaptsoglou passte seine Schätzungen in einer Studie vom Freitag im Zuge der Übernahme der Banco Popular und der nachfolgenden Kapitalerhöhung an. Mit seinen Prognosen für den Gewinn und die Dividende liegt er über den Konsenserwartungen. Die Bewertung spiegele aber die künftigen Ertragssteigerungen bereits wider./ajx/ag Datum der Analyse: 22.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.