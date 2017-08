HSBC hebt Ziel für Uniper auf 21 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper SE":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 18,90 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Er habe seine Gewinnschätzungen für den Energiekonzern an das positive Marktumfeld in Europa angepasst, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Montag. Außerdem habe er seine Dividendenschätzungen bis 2019 wegen der von Uniper angehobenen Jahresziele um durchschnittlich 9 Prozent hochgesetzt. Außerdem reduzierte er noch die Annahmen für Unipers Nettoschulden./tih/ck Datum der Analyse: 28.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.