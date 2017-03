HSBC hebt Ziel für Uniper auf 13,10 Euro - 'Reduce'

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Uniper von 11,60 auf 13,10 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Reduce" belassen.Der Verkaufspreis für den Anteil am sibirischen Gasfeld Yuzhno-Russkoye sei höher als erwartet gewesen, schrieb Analyst Adam Dickens in einer Studie vom Dienstag. Der Experte erhöhte zudem seine Schätzungen für den Kapitalzufluss (Free Cashflow) von 2017 bis 2019, der für die Dividende zur Verfügung stehe. Der deutliche Kuranstieg seit dem Börsengang des Kraftwerkbetreibers spiegele inzwischen die positiven Aspekte aber reichlich wider. Und der Ausblick sei keineswegs so sicher, wie es der Aktienkurs vermuten lasse./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.