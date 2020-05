HSBC hebt Ziel für Rheinmetall auf 88 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Rheinmetall":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Rheinmetall nach Zahlen von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das Unternehmen habe die Erwartungen dank eines starken Rüstungsgeschäfts übertroffen, das die enttäuschenden Resultate der Autosparte ausgeglichen habe, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Rüstungssparte dürfte die Jahresziele erreichen und in der Autosparte sollten einige - von ihm erwartete - Kapazitätssenkungen bei einer Gewinnerholung helfen./mis/mne Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2020 / 16:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.