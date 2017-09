HSBC hebt Ziel für Puma SE auf 380 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Puma":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Puma SE von 360 auf 380 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.Der Sportartikelhersteller dürfte bis 2019 solide Zuwächse in puncto Umsatz und Profitabilität verzeichnen, schrieb Analystin Anne-Laure Bismuth in einer Studie vom Freitag. Die Expertin erhöhte ihre Prognosen entsprechend und verschob zudem den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./la/zb Datum der Analyse: 01.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.