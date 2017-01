HSBC hebt Ziel für Lanxess auf 65 Euro - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Lanxess":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lanxess wegen der geplanten Übernahme von Chemtura von 46 auf 65 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Seit der Ankündigung Ende September sei der Aktienkurs von Lanxess um 39 Prozent gestiegen, womit der Börsenwert des Chemiekonzerns um 1,7 Milliarden Euro zugenommen habe, schrieb James Richards in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Der Analyst hat die Bewertung der Aktie von Sriharsha Pappu übernommen und den Zukauf in seine Schätzungen ab Mitte 2017 eingearbeitet./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.