HSBC hebt Ziel für LVMH auf 800 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für LVMH von 750 auf 800 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Erwan Rambourg ist in seiner am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem Titel "West Side Stories" optimistisch, dass die zuletzt imposante Nachfrage nach Luxusartikeln aus den USA keine Eintagsfliege ist. Er setzt dabei besonders auf Papiere von Watches of Switzerland, aber auch LVMH und Richemont. Bei Kering streicht er indes aufgrund höherer Risiken für die wichtige Marke Gucci seine Kaufempfehlung./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2022 / 10:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.