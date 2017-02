HSBC hebt Ziel für ING auf 15 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für ING Group von 14,20 auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die neue Regulierungsrichtlinie Basel IV dürfte weniger negative Auswirkungen mit sich bringen als am Markt befürchtet, schrieb Analyst Robin Down in einer Studie vom Dienstag. Die Sorgen würden außerdem von den guten Fortschritten der Bank im vierten Quartal gemildert. Er passte seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie bis 2018 nach oben an./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.