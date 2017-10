HSBC hebt Ziel für IAG auf 565 Pence - 'Reduce'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für International Airlines Group von 550 auf 565 Pence angehoben und die Einstufung auf "Reduce" belassen.Nach Vorlage der Quartalszahlen habe er seine Schätzungen leicht erhöht, was auch ein höheres Kursziel rechtfertige, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Montag. Die Fluggesellschaft habe sich besser als erwartet geschlagen, viel davon sei aber auch auf günstige Währungseffekte und Kerosinkosten zurückzuführen. Insgesamt bleibe er daher vorsichtig. IAG sei besonders makroökonomischen und politischen Herausforderungen in Spanien und Großbritannien ausgesetzt./she/zb Datum der Analyse: 30.10.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.