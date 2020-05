HSBC hebt Ziel für Euronext auf 92 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Euronext NV":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Euronext von 87 auf 92 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Übernahme der dänischen CSD VP Securities sei nicht günstig, mache strategisch aber Sinn, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer am Montag vorliegenden Studie. Im abgelaufenen ersten Quartal sollte der Börsentreiber von den gestiegenen Schwankungen an den Finanzmärkten profitiert haben./mis/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 10:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.