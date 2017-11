HSBC hebt Ziel für Dic Asset auf 13,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "DIC Asset":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Dic Asset nach Zahlen zum dritten Quartal von 12,00 auf 13,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die Immobiliengesellschaft habe ein ordentliches Gewinnwachstum an den Tag gelegt und etwas besser besser als gedacht abgeschnitten, schrieb Analyst Thomas Martin in einer Studie vom Montag. Überrascht zeigte er sich von der strategischen Beteiligung am Wettbewerber TLG. Der Schritt lasse Raum für Spekulationen./la/tih Datum der Analyse: 06.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.