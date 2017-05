HSBC hebt Ziel für Compugroup Medical auf 50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "CompuGroup Medical":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Compugroup von 45 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die geplante Einführung der Telematik-Infrastruktur (TI) im Zusammengang mit der Gesundheitskarte komme voran, schrieb Analyst Jan Keppeler in einer Studie vom Freitag. Der Verzicht auf eine zweite Test-Region bedeutete weniger Konkurrenz für den Softwareanbieter in der frühen Phase. Die nun beschlossene Erstattung an Ärzte für die Anschaffung des notwendigen Konnektors untermauere die ursprünglichen Preisvorstellungen der Compugroup./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.