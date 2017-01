HSBC hebt Ziel für BHP Billiton auf 1550 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "BHP Billiton":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für BHP Billiton von 1200 auf 1550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Analyst David Pleming geht laut einer Branchenstudie vom Dienstag zwar von einem Rückgang der Rohstoffpreise aus, allerdings sollte dieser deutlich schwächer ausfallen als zunächst angenommen. Er hob daher vor allem seine Langfristannahmen für die Preise für Kupfer, Eisenerz und allen Kohlenarten deutlich an. Für die Bergbaukonzerne dürfte dies laut Pleming ein großer Gewinntreiber im Jahr 2017 werden - auch für das Folgejahr hob er seine Gewinnprognosen an, allerdings in geringerem Umfang. Die BHP-Aktie habe im Branchenvergleich aber das geringste Aufwärtspotenzial./tav/Fbr Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.