HSBC hebt Ziel für Akzo Nobel auf 78 Euro - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Akzo Nobel von 75 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das besser als erwartet ausgefallene erste Quartal des Lack- und Farbenherstellers reflektiere Kostensenkungen und die Restrukturierung, schrieb Analyst Martin Evans in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Gewinnentwicklung sei robuster als in der Vergangenheit und auch robuster als bei der Konkurrenz. Die starke Bilanz sei ein weiterer Pluspunkt./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 13:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / 03:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.