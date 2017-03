HSBC hebt Ziel für Aena auf 150 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Aena nach Jahreszahlen von 145 auf 150 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Flughafenbetreiber habe erwartungsgemäß stark abgeschnitten und mit der Dividendenankündigung positiv überrascht, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Mittwoch. Er hob seine Schätzungen leicht an und geht weiter davon aus, dass Aena mittelfristig 65 Prozent des Überschusses an die Aktionäre ausschütten wird./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.