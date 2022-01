HSBC hebt Kion auf 'Buy' - Ziel erhöht auf 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Kion von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 93 auf 100 Euro angehoben. Nach einem außergewöhnlich starken Wachstum 2021 dürfte die Nachfrage nach Logistiktechnik eine Pause einlegen, schrieb Analyst Richard Schramm in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Lieferengpässe wirkten temporär als Gegenwind. Investoren sollten aber den Blick auf die Zeit danach und die strukturellen Triebfaktoren richten./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 14:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.