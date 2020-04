HSBC hebt Amadeus IT auf 'Buy' - Ziel runter auf 55 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Amadeus IT von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 75 auf 55 Euro gesenkt.Die Aktie des Anbieters von Reisebuchungssystemen sei auf dem aktuell niedrigen Niveau attraktiv genug für ein Investment, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Wegen der Corona-Krise habe er jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie für die Jahre 2020 bis 2022 um bis zu 71 Prozent reduziert./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 15:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.