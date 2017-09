HSBC belässt ProSiebenSat.1 auf 'Buy' - Ziel 35 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ProSiebenSat.1 Media":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für ProSiebenSat.1 trotz dreier Gewinnwarnungen des Medienkonzerns in der jüngeren Vergangenheit auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen.Andere TV-Anbieter mit ähnlichen Wachstumsraten beim Gewinn wie ProSiebenSat.1 würden mit Aufschlägen von bis zu 50 Prozent bewertet, schrieb Analyst Christopher Johnen in einer Studie vom Montag. Die niedrige Bewertung der Aktien von ProSiebenSat.1 spiegele das fehlenden Vertrauen in das Management, die Gewinnprognosen und den Geschäftsausblick wider./bek/mis Datum der Analyse: 25.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.