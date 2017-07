HSBC belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Aktie der Lufthansa vor dem Hintergrund der Restrukturierungen bei Air Berlin und Alitalia auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Er rechne damit, dass Air Berlin in der Lufthansa aufgehen und der britische Billigflieger Easyjet aufgrund von Auflagen durch die Wettbewerbsbehörden Teile übernehmen werde, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Branchenstudie zu europäischen Fluggesellschaften vom Montag. Für Alitalia seien Vorhersagen schwieriger, aber IAG dürften wohl am ehesten profitieren./ck/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.