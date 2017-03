HSBC belässt Glencore auf 'Buy' - Ziel 435 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Glencore auf "Buy" mit einem Kursziel von 435 Pence belassen.Der geplante Verkauf der Beteiligungen an Zinkminen an Trevaki habe kaum bis keinen Einfluss auf die Bewertung des Bergbau- und Rohstoffhandelskonzerns, schrieb Analyst David Pleming in einer Studie vom Freitag./mis/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.