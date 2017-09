HSBC belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 18,50 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen.Das Thema Regulierung sei der wichtigste Kurstreiber im weltweiten Telekomsektor, schrieb Analyst Stephen Howard in einer Branchenstudie vom Donnerstag. In Europa seien die staatlichen Investitionsbedingungen am härtesten, wobei es Anzeichen für Lockerungen - allen voran in Deutschland - gebe. Die Telekom sei gut positioniert, um davon zu profitieren./edh/tav Datum der Analyse: 07.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.