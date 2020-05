HSBC belässt Beiersdorf auf 'Buy' - Ziel 118 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Beiersdorf":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 118 Euro belassen.Das erste Quartal sei sehr gegensätzlich verlaufen mit steigender Wachstumsdynmaik bei Hautpflegeprodukten, aber einem scharfen Umsatzeinbruch der Marke La Prairie, schrieb Analyst Jeremy Fialko in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Quartal erwartet er schwierig, aber nicht dramatisch schlechter als das erste. Das aktuelle Kursniveau hält Fialko unter langfristiger Perspektive für attraktiv./ag/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 05.05.2020 / 21:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.