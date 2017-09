HSBC belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 250 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Barclays Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Pence belassen.Die jüngsten Töne der Bank of England ließen eine künftig wohl etwas straffere Geldpolitik vermuten, schrieb Analyst Robin Down in einer Branchenstudie vom Montag. Von einer Zinsanhebung würden zuvorderst die britischen Banken profitieren./ajx/ag Datum der Analyse: 18.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.