HSBC belässt Barclays auf 'Buy' - Ziel 240 Pence

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Barclays auf "Buy" mit einem Kursziel von 240 Pence belassen.Wie von ihm in Aussicht gestellt sei das dritte Quartal der britischen Bank schwach verlaufen, schrieb Analyst Robin Down in einer Studie vom Mittwoch. Er blicke daraufhin zwar etwas konservativer auf das Investmentbankgeschäft, halte aber wegen erwarteter Kurstreiber an seiner positiven Einschätzung fest./tih/zb Datum der Analyse: 08.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.