HSBC belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat die der Aareal Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Aareal sollte am 10. August über ein starkes zweites Quartal berichten, schrieb Analyst Johannes Thormann in einer Studie zu den gewerblichen Immobilienfinanzierern Pfandbriefbank und Aareal am Freitag. Dabei verwies er auch darauf, dass die Areal Bank immer wieder ihre eigenen Jahresziele übertroffen habe. Daher ziehe er diese Aktie der der Pfandbriefbank vor./ck/das Datum der Analyse: 04.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.