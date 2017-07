HSBC belässt Aareal Bank auf 'Buy' - Ziel 41 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Aareal Bank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Aareal Bank auf "Buy" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen.Die Aktie des Immobilienfinanzierers sei einer seiner 6 "Top Picks" aus Deutschland und Österreich für das zweite Halbjahr, schrieb Analyst Jörg-Andre Finke in einer Studie vom Mittwoch. Die Aareal Bank sei wahrscheinlich das profitabelste und am besten kapitalisierte deutsche Finanzinstitut und biete eine attraktive Dividendenrendite. Zudem sehe er wie in schon vielen der vergangenen Jahre Potenzial für eine Anhebung der Jahresziele. Seine Gewinn- und Dividendenschätzungen lägen deutlich über den Konsensprognosen./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.