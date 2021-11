HELMA: Prognosen für 2021 erhöht

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die HELMA Eigenheimbau AG die Ziele für den Umsatz und das Ergebnis (EBT) im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) trotz der Herausforderungen bei der Materialbeschaffung angehoben. In der Folge bestätigen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum.

Nach Analystenaussage gehe der Vorstand von Helma davon aus, die Umsatz-Guidance von 300 bis 310 Mio. Euro um mindestens 5 Prozent zu übertreffen. Demnach werde die Bandbreite auf mindestens 315 bis 325,5 Mio. Euro angehoben. Infolgedessen rechne der Vorstand zudem beim Konzern-EBT mit mindestens 27 Mio. Euro (zuvor: 25,5 bis 26,0 Mio. Euro. In der aktuellen Unternehmensmitteilung habe das Unternehmen außerdem die mittelfristige Prognose bestätigt, wonach bis spätestens 2024 das Erreichen der Umsatzmarke von 400 Mio. Euro und eine EBT-Marge von über 10 Prozent erwartet werde. Bereits zuvor habe das Analystenteam die ursprünglichen HELMA-Prognosen als zu konservativ erachtet. Die nun seitens des HELMA-Managements angehobene Schätzung entspreche ungefähr den bisherigen GBC-Prognosen. Daher bestätigen die Analysten das Kursziel von 88,40 Euro und erneuern das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 16.11.2021, 11:25 Uhr)



