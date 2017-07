HELMA Eigenheimbau: Positive Auftragsimpulse absehbar

Den leicht rückläufigen Auftragseingang der HELMA Eigenheimbau AG im ersten Halbjahr bezeichnet GBC als erwartungsgemäß. Dies habe mit der zeitlichen Verteilung der Vertriebsstarts bei mehreren wichtigen Projekten zu tun, die eine steigende Auftragsdynamik für die zweite Jahreshälfte erwarten lasse.

Die Entwicklung des Auftragseingangs der HELMA Eigenheimbau AG sei im ersten Halbjahr mit 116,3 Mio. Euro (Vorjahr: 120,6 Mio. Euro) im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der hieraus resultierende leichte Rückgang in Höhe von 3,6 Prozent liege dabei innerhalb der von der Gesellschaft kommunizierten Erwartungsspanne von +/- 10 Prozent. Die Entwicklung des Auftragseingangs hänge nämlich laut GBC vom Projektvertriebsstart innerhalb der HELMA Wohnungsbau GmbH ab, welcher diesjährig verstärkt im zweiten Halbjahr erfolgen werde. Dies habe insbesondere bei der Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH eine rückläufige Entwicklung des Auftragseingangs bedingt, während bei der HELMA Eigenheimbau AG und bei der HELMA Ferienimmobilien GmbH Auftragszuwächse erreicht worden seien.

Im Hinblick auf das zweite Halbjahr sei nach Ansicht der GBC-Analysten aber, wie schon in den Vorjahren, mit einem deutlich höheren Auftragseingang zu rechnen. Die Analysten begründen diese Erwartung mit dem Verweis auf die zahlreichen anstehenden Vertriebsstarts, darunter für erste Objekte des Baugebiets „HAVELMARINA“ in Berlin, in dessen Rahmen , im Rahmen zwischen 2018 und 2020 die Errichtung von insgesamt 180 Einfamilienhäusern sowie 125 Einheiten in Reihen- oder Mehrfamilienhäusern geplant sei.

Weiterhin sei ebenfalls aus dem Bereich Ferienimmobilien mit einem positiven Auftragsimpuls zurechnen, da sich die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH derzeit innerhalb mehrerer großer Projekte in deutschen Ferienregionen (Nord- und Ostsee) im Objektvertrieb befinde.

Angesichts der erwartungsgemäßen Entwicklung der Auftragseingänge sowie vor dem Hintergrund der neu hinzugekommenen Großprojekte sehen die Analysten eine gute Grundlage für das Erreichen ihrer Prognosen. Deswegen hat GBC sein Kursziel von 58,00 Euro je Aktie wie auch das Rating „Kaufen“ bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

