Goldman streicht HSBC von 'Conviction Buy List' - Ziel 565 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die HSBC von 695 auf 565 Pence gesenkt und die Papiere von der "Conviction Buy List" gestrichen.Die Einstufung blieb aber auf "Buy". Die neue Einschätzung sei Folge des schwächeren konjunkturellen Umfelds, schrieb Analyst Martin Leitgeb in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl profitiere die Bank von ihrer Positionierung an den vergleichsweise robusten asiatischen Märkten./mf/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2020 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.