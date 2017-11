Goldman startet UPS auf 'Conviction Buy List' - Ziel 148 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die UPS-Aktie im Rahmen der Erstbewertung auf die "Conviction Buy List" gesetzt und ein Kursziel von 148 US-Dollar genannt.Der Markt habe das enorme Gewinnpotenzial des Logistikkonzerns in den kommenden Jahren noch nicht erkannt, schrieb Analyst Matt Reustle in einer Studie vom Montag. Als Hoffnungsträger verwies er dabei vor allem auf den weltweiten Online-Handel./edh/tih Datum der Analyse: 13.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.