Goldman startet Rheinmetall mit 'Buy' - Ziel 298 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Bewertung der Papiere von Rheinmetall bei einem Kursziel von 298 Euro mit "Buy" aufgenommen. Als wichtigster Ausrüster der Bundeswehr sei der Konzern einer der größten Profiteure im neuen "Superzyklus der Verteidigungsinvestitionen" in Europa im Zuge des Ukraine-Kriegs, schrieb die neu verantwortliche Analystin Olivia Charley in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie kalkuliert bis 2026 im Schnitt mit einem Umsatzwachstum von 14 Prozent im Jahr nebst einem deutlichen Profitabilitätsanstieg im Rüstungsbereich./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2022 / 03:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.