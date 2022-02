Goldman startet Prudential mit 'Buy' - Ziel 1761 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Prudential mit "Buy" und einem Kursziel von 1761 Pence in die Bewertung aufgenommen. Prudential sei ein qualitativ hochwertiges Lebensversicherungsunternehmen, schrieb Analyst Thomas Wang in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit Blick auf das weite Netzwerk, die Marktposition, den geografischen Mix und die Rentabilität sei Prudential mit der panasiatischen Versicherungsgruppe Aia vergleichbar./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2022 / 18:14 / HKT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / HKT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.