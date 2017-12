Goldman startet Ceconomy mit 'Neutral' - Ziel 11,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Ceconomy mit "Neutral" und einem Kursziel von 11,60 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Elektronikhandelskette und ehemalige Metro-Tochter sei in einem Umfeld niedrigen Wachstums aktiv und stehe wegen der starken Online-Konkurrenz vor großen Herausforderungen, schrieb Analyst Tushar Jain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Seine Vorsteuergewinn-Prognosen für 2018 und 2019 lägen unter den Konsensschätzungen./edh/tih Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.