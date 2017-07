Goldman setzt Wal-Mart auf 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Wal-Mart von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 78 auf 84 US-Dollar angehoben.Zudem wurden die Aktien auf die Empfehlungsliste "Conviction Buy List" gesetzt. Der Einzelhandelskonzern sei in einem von Unsicherheiten geprägten Umfeld gut positioniert, schrieb Analyst Matthew Fassler in einer Studie vom Freitag. Wal-Mart sei der steigenden Nachfrage nach elektronischen Handelslösungen ebenso gewachsen wie den anziehenden Investitionen in neue Technologie. Auch könne der Einzelhandelsriese Amazons Wachstum und dessen zunehmenden Fokus auf Verbrauchsgüter überstehen./la/mis Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.