Goldman senkt Ziel für Vestas auf 720 dänische Kronen - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas wegen schwächer als erwartet ausgefallener Halbjahreszahlen von 740 auf 720 dänische Kronen gesenkt.Die Einstufung bleibe aber auf "Buy", wie Analyst Manuel Losa in einer Studie vom Freitag schrieb. An der langfristigen Anlagestory des Herstellers von Windkraftanlagen habe sich nichts geändert./ajx/ag Datum der Analyse: 18.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.