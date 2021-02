Goldman senkt Ziel für Valeo auf 25 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Valeo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Valeo von 26 auf 25 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Gegenwind für die Autobranche begrenze das Potenzial für positive Erwartungsrevisionen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vorsichtige Feedback der Anleger auf die Jahreszahlen des Zulieferers gehe auch auf die verhaltenen Produktionsziele für 2021 zurück. Dazu erschienen die Margenziele für 2022, zu denen Valeo sich indes nicht explizit geäußert habe, ambitioniert - das Unternehmen dürfte hier der Konkurrenz weiterhin hinterher hinken./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 24.02.2021 / 20:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.