Goldman senkt Ziel für Unilever PLC auf 3195 Pence - 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unilever PLC von 3240 auf 3195 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Der Konsumgüterkonzern habe die Markterwartungen zwar im ersten Quartal um ein ganzes Stück übertroffen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Freitag. Die Kurszieländerungen begründete er aber mit Währungseffekten, weshalb sich bei der in Euro notierten Aktie von Unilever NV keine Anpassung ergeben habe./tih/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.