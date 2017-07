Goldman senkt Ziel für UBS auf 19,80 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für UBS von 20,20 auf 19,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das niedrigere Kursziel für die Investmentbank reflektiere niedrigere Gewinnschätzungen für die Jahre 2017 bis 2022, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Eine sich verschlechternde Lage an den Kapitalmärkten, niedrige Zuflüsse in die verwalteten Anlagen und regulatorische Vorgaben seien die wesentlichen Risiken für die Aktie./bek/ag Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.