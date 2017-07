Goldman senkt Ziel für Telefonica auf 10,50 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica SA von 11,60 auf 10,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Analyst Joshua Mills passte sein Kursziel für den Telekomkonzern wegen Währungseffekten und geringfügig gesenkter Schätzungen am spanischen Heimatmarkt nach unten an. 2018 rechne er in Spanien aber mit einer positiven Wende beim Umsatz./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.