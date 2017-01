Goldman senkt Ziel für Symrise auf 46,50 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 48,80 auf 46,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Steigende Rohstoffkosten und ein strukturell schwieriger Endkundenmarkt dürften die Margen des Duft- und Geschmacksstoffspezialisten in den kommenden Quartalen unter Druck setzten, schrieb Analystin Theodora Lee Joseph in einer Studie vom Montag. Dagegen rechne der Markt bis 2018 mit einer zusätzlichen Margenausweitung um 100 Basispunkte./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.