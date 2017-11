Goldman senkt Ziel für Schaeffler auf 15,10 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schaeffler von 15,40 auf 15,10 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen.Unter dem Strich habe der Autozulieferer im dritten Quartal besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Analystin Lucile Leroux in einer Studie vom Dienstag. Das reduzierte Kursziel resultiere in erster Linie aus gestiegenen Annahmen für Investitionen./kro/ajx Datum der Analyse: 14.11.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.