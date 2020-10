Goldman senkt Ziel für Sanofi auf 109 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Sanofi nach Quartalszahlen von 110 auf 109 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Pharmakonzern habe trotz des schwierigen Umfelds insgesamt ordentlich abgeschnitten, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Freitag vorliegenden Studie. Trotz des leicht angehobenen Gewinnziels (EPS) erscheine der neue Ausblick immer noch etwas konservativ. Sanofi habe weiterhin strukturell, finanziell und operativ etliche Optionen. Die Aktie preise zudem die gute Strategieumsetzung seit Jahresbeginn nicht ein./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2020 / 21:27 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.