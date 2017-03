Goldman senkt Ziel für Salzgitter auf 44 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Salzgitter von 45 auf 44 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Nach den Jahreszahlen habe er seine Schätzungen für den operativen Gewinn (Ebitda) leicht nach unten angepasst, schrieb Analyst Kevin Hellegard in einer Studie vom Donnerstag. Er begründete dies vor allem mit einer schwächer als erwarteten Entwicklung bei Grobblechen. Die zuletzt spürbaren Sorgen um die Auswirkungen der Eisenerzpreise hält der Experte jedoch für übertrieben./tih/ajx für FY16 Ergebnisse passen wir unseren 2017 / 18E EBITDA leicht um 3% / 2% durch eine etwas schwächere als erwartete Laufrate in der Grobblechteilung angetrieben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.