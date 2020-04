Goldman senkt Ziel für Saint-Gobain auf 37 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Saint Gobain":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Saint-Gobain nach Umsatzzahlen zum ersten Quartal und gestrichener Jahresgewinnprognose von 39 auf 37 Euro gesenkt.Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Er habe nun seine Schätzungen für den Baustoffkonzern überarbeitet und gehe von einem Umsatzrückgang im zweiten Quartal von 24 Prozent aus und im Gesamtjahr von einem zehnprozentigen Rückgang, schrieb Analyst Patrick Creuset in einer am Freitag vorliegenden Studie. Bislang hatte er einen Jahresrückgang von 9 Prozent veranschlagt./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2020 / 17:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.